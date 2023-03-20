Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Происшествия

Вода затопила улицы в подмосковной деревне Ивановское

Вода затопила улицы в подмосковной деревне Ивановское

Авария с участием двух автомобилей произошла на северо-западе Москвы

"Актуальный репортаж": суд запретил владельцу участка в Одинцове содержать диких животных

Вода затопила улицы и дворы в подмосковной деревне Ивановское

Улицы турецкого города Искендерун затопило из-за подъема уровня воды в море

ВСУ обстреляли Донецк утром 20 марта

Верующие сообщили о захвате церкви УПЦ в Черновицкой области

Стекло в вагоне разбилось на станции метро "Павелецкая"

Тепловоз загорелся в Комсомольске-на Амуре

Четыре человека погибли при крушении военного вертолета Ми-7 в Колумбии

С наступлением потепления вода затопила улицы и дворы в деревне Ивановское в Подмосковье. Жители некоторых домов не могут выйти на улицу.

Предположительно, вода не уходит из-за проблем с дренажем. По словам жителей, это повторяется весной и в сильный дождь.

В ночь на 21 марта синоптики пообещали заморозки. Это значит, что автомобили, которые стоят в воде, вмерзнут в лед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика