Вода затопила улицы в подмосковной деревне Ивановское

С наступлением потепления вода затопила улицы и дворы в деревне Ивановское в Подмосковье. Жители некоторых домов не могут выйти на улицу.

Предположительно, вода не уходит из-за проблем с дренажем. По словам жителей, это повторяется весной и в сильный дождь.

В ночь на 21 марта синоптики пообещали заморозки. Это значит, что автомобили, которые стоят в воде, вмерзнут в лед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.