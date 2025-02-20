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20 февраля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: частный самолет потерпел катастрофу в Нижегородской области

Новости регионов: частный самолет потерпел катастрофу в Нижегородской области

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Частный самолет потерпел катастрофу в Нижегородской области. На борту находились два человека, оба погибли. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация.

В Ставрополе вертолет санитарной авиации был вынужден сажать с пробегом по полосе из-за неисправности угла наклона винта. Экипажу удалось посадить машину после нескольких попыток, посадка оказалась жесткой. На борту находились два члена экипажа и два врача, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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