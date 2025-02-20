Задержанный за нападение на полицейских в ТиНАО признал свою вину

Мужчина, задержанный за нападение на экипаж ДПС в ТиНАО, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Видео с его показаниями опубликовали в телеграм-канале МВД. Инцидент произошел накануне, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки.

Во время взаимодействия двое мужчин повели себя агрессивно и напали на полицейских. Один из нападавших сумел скрыться, и сейчас его разыскивают. В ходе расследования стало известно, что мужчины подозреваются в краже мотоциклов. Возбуждено уголовное дело.

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