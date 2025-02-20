Драка с поножовщиной произошла в бильярдном клубе в Москве

Полиция задержала участника драки в столичном бильярдном клубе. По данным МВД, в ходе ссоры подозреваемый достал нож, нанес ранения оппоненту, а затем скрылся. Пострадавшему понадобилась госпитализация, свидетель конфликта вызвал экстренные службы.

Позднее полиция обнаружила подозреваемого – им оказался 52-летний мужчина из Читинской области, который временно живет в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.