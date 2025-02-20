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20 февраля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: стартовали переговоры по судьбе китайского судна на Сахалине

Новости регионов: стартовали переговоры по судьбе китайского судна на Сахалине

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Владельцы китайского сухогруза, севшего на мель в Сахалинской области, прибыли в Россию. Об этом сообщают местные СМИ. Известно, что переговоры о дальнейшей судьбе судна уже идут. Подписан договор со спасательной службой, осталось дождаться одобрения китайского министерства транспорта. В планах – построить колонный путь и слить топливо с балкера. Сухогруз шел из Китая в сахалинский Невельск с тоннами угля, мазута и дизельного топлива. Во время шторма его отбросило на мель. На борту находились 20 членов экипажа, никто из них не пострадал.

В Красноярске произошла драка со стрельбой. Об этом сообщило региональное управление МВД. По данным полиции, в конфликт вступили иностранные граждане. Всех участников потасовки задержали и допросили. Кроме того, на экспертизу отправлен пневматический пистолет, из которого, предположительно, велась стрельба. В отношении двоих участников конфликта возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Им может грозить до 7 лет тюрьмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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