Новости регионов: снаряд попал в библиотеку имени Крупской при повторном обстреле Донецка

Библиотеку в центре Донецка обстреляли, предположительно, из РСЗО HIMARS. Об этом сообщают в ДНР. По словам очевидцев, одного человека достали из-под завалов. Власти сообщают, что женщина получила ранения. Появилась информация, что 20 февраля в 14:10 украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по центру Донецка и еще две – по Макеевке. Ранее утром того же дня ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка.

В Пермском крае полицейские устроили ночную погоню со стрельбой за пьяным водителем. Правоохранители заметили на дороге старый отечественный автомобиль без номеров. На требование остановиться водитель начал вести себя неадекватно на дороге. За рулем оказался 20-летний молодой человек без водительских прав в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель задержан, а в отношении полицейских проводится служебная проверка.

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