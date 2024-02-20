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20 февраля, 13:45

Происшествия

Кровля супермаркета рухнула под тяжестью снега в Старой Купавне

Кровля супермаркета рухнула под тяжестью снега в Старой Купавне

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В подмосковном супермаркете рухнула крыша. ЧП произошло в городе Старая Купавна Богородского округа.

Информационные агентства со ссылкой на экстренные службы сообщили, что площадь обрушения в 250 квадратных метров. По предварительным данным, обрушение произошло под тяжестью снега. Сотрудники магазина вовремя заметили, что кровля начала прогибаться, и успели вывести всех покупателей и коллег из здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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