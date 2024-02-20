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20 февраля, 07:30

Происшествия

Новости мира: появились кадры тонущего британского сухогруза Rubymar в Аденском заливе

Новости мира: появились кадры тонущего британского сухогруза Rubymar в Аденском заливе

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Видео тонущего британского сухогруза Rubymar в Аденском заливе появилось в Сети. Йеменские хуситы атаковали судно противокорабельными ракетами из-за чего вспыхнул пожар и сухогруз ушел под воду. Команде позволили покинуть судно перед катастрофой, заявили хуситы. По их словам, они также нанесли ракетный удар по американским кораблям Sea Champion и Navis Fortuna. Есть ли у них повреждения, пока не сообщается.

Десятки человек погибли в битвах племен в Папуа-Новой Гвинее. Правоохранители заявили, что это одно из самых массовых убийств, которое было в стране. Столкновения происходили на большой территории, полиция начала поиск тел. На данный момент известно о 64 погибших. За последние несколько лет жертвами подобных стычек между 17 племенами стали сотни местных жителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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