Новости мира: появились кадры тонущего британского сухогруза Rubymar в Аденском заливе

Видео тонущего британского сухогруза Rubymar в Аденском заливе появилось в Сети. Йеменские хуситы атаковали судно противокорабельными ракетами из-за чего вспыхнул пожар и сухогруз ушел под воду. Команде позволили покинуть судно перед катастрофой, заявили хуситы. По их словам, они также нанесли ракетный удар по американским кораблям Sea Champion и Navis Fortuna. Есть ли у них повреждения, пока не сообщается.

Десятки человек погибли в битвах племен в Папуа-Новой Гвинее. Правоохранители заявили, что это одно из самых массовых убийств, которое было в стране. Столкновения происходили на большой территории, полиция начала поиск тел. На данный момент известно о 64 погибших. За последние несколько лет жертвами подобных стычек между 17 племенами стали сотни местных жителей.

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