Новости часа: часть трассы из Антакьи в Искендерун разрушена после новых землетрясений

Часть трассы из Антакьи в Искендерун в Турции разрушена после новых подземных толчков, сообщают СМИ.

Силы РФ предотвращают обстрелы ЗАЭС благодаря превентивным ударам по позициям ВСУ, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Предложения об ускорении поставок оружия Украине будут предоставлены к 7–8 марта, отметил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.