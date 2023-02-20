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20 февраля, 22:30

Политика

Новости часа: часть трассы из Антакьи в Искендерун разрушена после новых землетрясений

Новости часа: часть трассы из Антакьи в Искендерун разрушена после новых землетрясений

Новости часа: восемь человек ранены после новых землетрясений в турецком Хатае

Восемь человек пострадали в результате новых землетрясений в Турции

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Часть трассы из Антакьи в Искендерун в Турции разрушена после новых подземных толчков, сообщают СМИ.

Силы РФ предотвращают обстрелы ЗАЭС благодаря превентивным ударам по позициям ВСУ, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Предложения об ускорении поставок оружия Украине будут предоставлены к 7–8 марта, отметил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

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