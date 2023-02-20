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20 февраля, 21:00

Политика

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО

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Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО. По данным правоохранителей, им оказался 26-летний мужчина. Сейчас у него дома проводят обыск.

США дадут Украине оружия еще на 460 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи войдут снаряды для артиллерии. Американский президент Джо Байден приехал на Украину 20 февраля. Перед визитом он получил гарантии безопасности от Москвы.

Важные переговоры прошли в Анкаре, куда с визитом прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. В итоге глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что его страна готова возобновить переговоры с Швецией и Финляндией по ратификации их заявки в НАТО.

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