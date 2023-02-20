Снежная лавина повредила газопровод и две магистральные трубы водоканала в Сочи

В горах Сочи крупная лавина повредила газопровод и две магистральные трубы водоканала, которые шли в Олимпийскую деревню. Инцидент произошел в районе санно-бобслейной трассы. Никто не пострадал.

Большая снежная масса снесла металлические ограждения и перекрыла часть русла реки. На ближайшем горнолыжном курорте "Красная Поляна" закрыли все трассы из-за угрозы схода лавин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.