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Новости

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Происшествия

Новости часа: подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО отвезли на допрос

Новости часа: подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО отвезли на допрос

Отправивший девушке подарочную коробку со взрывчаткой в ТиНАО задержан

Более 114 тыс человек спасены из-под завалов после землетрясений в Турции – Эрдоган

Праздничный банкет в одном из отелей Санкт-Петербурга закончился дракой

В аварии с маршрутным такси в Белоруссии погибли 11 человек

Новости часа: задержан житель Троицка, отправивший знакомой коробку со взрывчаткой

Новости часа: Собянин рассказал, сколько осталось до полного запуска БКЛ

Отправившего девушке подарочную коробку со взрывчаткой задержали

Погрузочный кран на Новой Риге полностью блокировал движение в сторону Москвы

Новости часа: более 30 человек задержали по делу о хищениях в ПФР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО отвезли на допрос в СК. Ранее он отправил знакомой коробку со взрывчаткой.

РЖД сокращают глубину продаж билетов до 45 суток на некоторых направлениях с 17 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

Пострадавших в результате схода лавины в горах Сочи нет. Повреждены коммуникации, сообщили местные власти.

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