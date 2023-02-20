Новости часа: подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО отвезли на допрос

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО отвезли на допрос в СК. Ранее он отправил знакомой коробку со взрывчаткой.

РЖД сокращают глубину продаж билетов до 45 суток на некоторых направлениях с 17 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

Пострадавших в результате схода лавины в горах Сочи нет. Повреждены коммуникации, сообщили местные власти.