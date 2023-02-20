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Происшествия

Отправивший девушке подарочную коробку со взрывчаткой в ТиНАО задержан

Отправивший девушке подарочную коробку со взрывчаткой в ТиНАО задержан

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Отправившего девушке подарочную коробку со взрывчаткой задержали

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Задержан житель Троицка, отправивший знакомой подарочную коробку со взрывчаткой

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО. Об этом сообщили в МВД. В ближайшее время его доставят на допрос.

Ранее сообщалось, что коробка с открыткой взорвалась в руках у жительницы Троицка. Инцидент произошел возле дома 3, корпуса 1, на 2-й Изумрудной улице.

Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв. Он спровоцировал пожар на площади 0,2 квадратного метра. Огонь потушили еще до приезда пожарных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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