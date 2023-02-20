Новости часа: задержан житель Троицка, отправивший знакомой коробку со взрывчаткой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Задержан житель Троицка, отправивший знакомой коробку со взрывчатым веществом. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Движение на Мичуринском проспекте ограничено в сторону центра из-за аварии. Об этом сообщил Дептранс.

Лавина сошла в Сочи в районе санно-бобслейной трассы в поселке Эсто-Садок. Об этом рассказали очевидцы.