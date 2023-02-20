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Происшествия

Новости часа: задержан житель Троицка, отправивший знакомой коробку со взрывчаткой

Новости часа: задержан житель Троицка, отправивший знакомой коробку со взрывчаткой

Новости часа: Собянин рассказал, сколько осталось до полного запуска БКЛ

Отправившего девушке подарочную коробку со взрывчаткой задержали

Погрузочный кран на Новой Риге полностью блокировал движение в сторону Москвы

Новости часа: более 30 человек задержали по делу о хищениях в ПФР

Задержан житель Троицка, отправивший знакомой подарочную коробку со взрывчаткой

Два человека погибли при пожаре в магазине в Лобне

Авария с участием нескольких грузовиков произошла на 22-м км МКАД

Новости часа: Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

ФСБ задержала более 30 человек по делу о масштабных хищениях в Пенсионном фонде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Задержан житель Троицка, отправивший знакомой коробку со взрывчатым веществом. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Движение на Мичуринском проспекте ограничено в сторону центра из-за аварии. Об этом сообщил Дептранс.

Лавина сошла в Сочи в районе санно-бобслейной трассы в поселке Эсто-Садок. Об этом рассказали очевидцы.

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