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Происшествия

Задержан житель Троицка, отправивший знакомой подарочную коробку со взрывчаткой

Задержан житель Троицка, отправивший знакомой подарочную коробку со взрывчаткой

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Полиция задержала предполагаемого виновника взрыва в ТиНАО, в результате которого пострадала девушка. По версии следствия, содержимое коробки, которая взорвалась у нее в руках, молодой человек сделал из пиротехнического устройства.

В Сети появились фотографии взорвавшейся коробки. Внутри нее находилось самодельное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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