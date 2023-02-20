Задержан житель Троицка, отправивший знакомой подарочную коробку со взрывчаткой

Полиция задержала предполагаемого виновника взрыва в ТиНАО, в результате которого пострадала девушка. По версии следствия, содержимое коробки, которая взорвалась у нее в руках, молодой человек сделал из пиротехнического устройства.

В Сети появились фотографии взорвавшейся коробки. Внутри нее находилось самодельное устройство с жидкостью для розжига и взрывными элементами.

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