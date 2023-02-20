ФСБ задержала более 30 человек по делу о масштабных хищениях в Пенсионном фонде

Больше 30 человек задержали в Ингушетии, Северной Осетии и Москве по делу о масштабных хищениях в Пенсионном фонде. Оперативники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, в состав которой входили сотрудники Пенсионного фонда и "Почты России".

Сначала члены банды под видом перерасчета пенсий перечисляли часть денег на банковские счета "Почты России" Ингушетии, затем деньги обналичивали. При этом отчетные документы подделывали.

Группировка работала с 2019 года и нанесла ущерб бюджету в размере более двух миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.