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Новости

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Общество

Новости часа: СК завел дело о покушении на убийство после взрыва коробки в ТиНАО

Новости часа: СК завел дело о покушении на убийство после взрыва коробки в ТиНАО

Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга – Сочи

СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство девушки после взрыва коробки в ТиНАО

Новости часа: ГД не поддержала идею специалистов РАНХиГС сократить летние каникулы в школе

Один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе

Экскаватор провалился в котлован на Кантемировской улице

Момент смертельной аварии на Крымском мосту попал на видео

Уголовное дело завели после получения ожогов девушкой в ТиНАО

Новости часа: прокуратура сообщила, где была оставлена вспыхнувшая в руках девушки коробка

Новости часа: МВД сообщило о работе полиции в ТиНАО, где девушка получила ожоги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК завел дело о покушении на убийство после взрыва подарочной коробки в ТиНАО. Об этом сообщило ведомство.

Совфед на этой неделе рассмотрит закон об ограничении иностранных слов в русском языке. Об этом рассказала пресс-служба.

Российские туристы не смогут отправиться без виз в Китай после перезапуска соглашения. Об этом заявили в АТОР.

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