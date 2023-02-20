Новости часа: СК завел дело о покушении на убийство после взрыва коробки в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК завел дело о покушении на убийство после взрыва подарочной коробки в ТиНАО. Об этом сообщило ведомство.

Совфед на этой неделе рассмотрит закон об ограничении иностранных слов в русском языке. Об этом рассказала пресс-служба.

Российские туристы не смогут отправиться без виз в Китай после перезапуска соглашения. Об этом заявили в АТОР.