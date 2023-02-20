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Один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе

Один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе

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Совершивший аварийную посадку вертолет AS 350 поднимал пять сноубордистов на гору Тохан в Кузбассе. Об этом сообщил начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер. Известно, что пилот пострадал и один человек погиб.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице в Междуреченске. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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