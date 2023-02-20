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Происшествия

Уголовное дело завели после получения ожогов девушкой в ТиНАО

Уголовное дело завели после получения ожогов девушкой в ТиНАО

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Подарочная коробка взорвалась в руках у жительницы Троицка

В Москве возбудили уголовное дело после того, как девушка в ТиНАО получила ожоги из-за взорвавшегося подарка. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Коробка с именной открыткой взорвалась в руках у жительницы Троицка. Инцидент произошел на 2-й Изумрудной улице. Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв.

По сообщению столичной прокуратуры, коробку оставил у подъезда неизвестный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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