Уголовное дело завели после получения ожогов девушкой в ТиНАО

В Москве возбудили уголовное дело после того, как девушка в ТиНАО получила ожоги из-за взорвавшегося подарка. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Коробка с именной открыткой взорвалась в руках у жительницы Троицка. Инцидент произошел на 2-й Изумрудной улице. Девушка открыла подаренную ей коробку, после чего произошел взрыв.

По сообщению столичной прокуратуры, коробку оставил у подъезда неизвестный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.