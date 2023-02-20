12:15Происшествия
Водителей предупредили об очереди до двух часов на въезде на Крымский мост
Движение после ДТП на Крымском мосту восстановили, но в заторах на подъездах к нему можно провести до двух часов. Об этом сообщило Управление дорог "Тамань".
20 февраля водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. В результате аварии три человека погибли. Один из водителей в данный момент находится в керченской больнице в тяжелом состоянии.
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