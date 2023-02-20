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Новости часа: названа предварительная причина аварии на Крымском мосту

Новости часа: названа предварительная причина аварии на Крымском мосту

Инспекторы ДПС задержали наркокурьеров в Люберцах

Полицейские задержали избившего посетителя охранника ТЦ на Комсомольской площади

Авиадебошир объяснил полицейским свое поведение в аэропорту Домодедово

Подарочная коробка взорвалась в руках у жительницы Троицка

Новости часа: три человека погибли в аварии на Крымском мосту

ВСУ обстреляли три района Донецка 20 февраля

Затор образовался на Крымском мосту после ДТП с участием трех машин

Ошибка пилотирования могла стать причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Кузбассе

Движение на Крымском мосту восстановили после ДТП с тремя машинами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предварительная причина аварии на Крымском мосту – выезд на встречную полосу. Об этом заявили в МВД.

Один человек погиб, один ранен при обстреле села в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Городские службы в Москве ликвидируют последствия сильного снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

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