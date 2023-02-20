Новости часа: названа предварительная причина аварии на Крымском мосту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предварительная причина аварии на Крымском мосту – выезд на встречную полосу. Об этом заявили в МВД.

Один человек погиб, один ранен при обстреле села в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Городские службы в Москве ликвидируют последствия сильного снегопада. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.