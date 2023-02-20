Инспекторы ДПС задержали наркокурьеров в Люберцах

Курьеров, перевозивших крупную партию наркотиков, задержали в Подмосковье. Инспекторы ДПС остановили машину в Люберцах для проверки документов. Так как водитель и пассажир вели себя подозрительно, полицейские решили осмотреть машину. В автомобиле было обнаружено 30 брикетов с веществом растительного происхождения и шесть пакетов с порошком.

Молодые люди признались, что они работали на онлайн-наркомаркет и перевозили товар из Подмосковья в Саратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.