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Происшествия

Инспекторы ДПС задержали наркокурьеров в Люберцах

Инспекторы ДПС задержали наркокурьеров в Люберцах

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Курьеров, перевозивших крупную партию наркотиков, задержали в Подмосковье. Инспекторы ДПС остановили машину в Люберцах для проверки документов. Так как водитель и пассажир вели себя подозрительно, полицейские решили осмотреть машину. В автомобиле было обнаружено 30 брикетов с веществом растительного происхождения и шесть пакетов с порошком.

Молодые люди признались, что они работали на онлайн-наркомаркет и перевозили товар из Подмосковья в Саратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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