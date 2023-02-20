Авиадебошир объяснил полицейским свое поведение в аэропорту Домодедово

Пассажир рейса Москва – Казань устроил дебош в аэропорту Домодедово. По словам очевидцев, когда бортпроводники проводили инструктаж, он начал громко ругаться. Потом мужчина выбежал полуголым на взлетно-посадочную полосу. Теперь ему грозит административное дело и штраф за сорванный рейс.

Авиадебошир объяснил сотрудникам полиции, что боится летать на самолетах. По информации пресс-службы Домодедово, борт вылетел без пассажира. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.