Новости часа: три человека погибли в аварии на Крымском мосту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три человека погибли в аварии на Крымском мосту, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав Крыма.

Проект о выходном дне для прохождения ежегодной диспансеризации внесли в Госдуму. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Славы начнется в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.