Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Новости часа: три человека погибли в аварии на Крымском мосту

Новости часа: три человека погибли в аварии на Крымском мосту

ВСУ обстреляли три района Донецка 20 февраля

Затор образовался на Крымском мосту после ДТП с участием трех машин

Ошибка пилотирования могла стать причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Кузбассе

Движение на Крымском мосту восстановили после ДТП с тремя машинами

Власти Донецка сообщили об обстреле города 20 февраля

Движение на Крымском мосту полностью остановлено из-за ДТП – СМИ

Трое водителей устроили дрифт на заснеженной проезжей части на юго-востоке Москвы

Новости мира: более 20 человек погибло из-за наводнений в бразильском штате Сан-Паулу

Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 41 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три человека погибли в аварии на Крымском мосту, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав Крыма.

Проект о выходном дне для прохождения ежегодной диспансеризации внесли в Госдуму. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Славы начнется в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Читайте также
происшествиярегионыобществомэр МосквыгородблагоустройствовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика