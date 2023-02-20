ВСУ обстреляли три района Донецка 20 февраля

ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов натовского калибра, ударив по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам города. Об обстрелах сообщили власти ДНР 20 февраля.

Днем ранее ВСУ провели по Донецку одну из самых массированных атак. Они выпустили по городу 40 ракет из РСЗО за две минуты. Под обстрелом оказались жилые дома, библиотеки, школы, парки, рынок, прокуратура и детский сад. Есть информация об одном погибшем.

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