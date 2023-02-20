Затор образовался на Крымском мосту после ДТП с участием трех машин. По данным компании, которая занимается управлением таманских дорог, сначала движение перекрывали, а теперь восстановили.

Сообщается, что на мосту произошло лобовое столкновение трех автомобилей. Как уточнили в МВД, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу. По данным Минздрава Крыма, три человека погибли, один пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.