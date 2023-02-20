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Новости мира: более 20 человек погибло из-за наводнений в бразильском штате Сан-Паулу

Новости мира: более 20 человек погибло из-за наводнений в бразильском штате Сан-Паулу

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Более 20 человек погибло из-за наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу. Как сообщили власти Бразилии, режим ЧС объявлен в пяти муниципалитетах, около ста спасателей начали ликвидировать последствия стихии. Известно, что транспортное сообщение прервано по трассам, соединяющим Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро.

Кадры гигантского разлома после землетрясения в Хатае появились в Сети. Ширина трещины в земной коре – около двухсот метров, а глубина – более 30 метров. Сдвиг почв произошел на оливковом поле в центре одной из деревень. Местные жители заявили журналистам, что слышали взрыв, а утром увидели руины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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