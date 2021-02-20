Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 1 500 кв м

В связи с высокой горючей нагрузкой складируемых материалов площадь пожара на юге столицы увеличилась до 1 500 квадратных метров.

Речь идет о пожаре на улице Промышленной, на которой горит склад. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.