В Томске загорелся Театр юного зрителя

В центре Томске горит Театр юного зрителя. Дым выбивается из-под крыши, пламя охватило полторы тысячи квадратных метров.

На место приехали пожарные и несколько скорых. Спасатели эвакуировали 25 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.