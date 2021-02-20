Массовая авария произошла в Подмосковье

Под Подольском водитель устроил аварию, в которой пострадали, как минимум, четыре машины. Это произошло на Симферопольском шоссе, на трассе М2. Он вылетел на дорогу на огромной скорости, проскочив в нескольких метрах перед фурой.

Авто чудом не попала под грузовик, который ехал в правом ряду. Однако машина врезалась в легковушку и сделала несколько оборотов на полосе. Водитель внедорожника, ехавшего сзади, попытался ее объехать, но столкновения избежать не удалось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.