Трамваи встали в центре Москвы из-за водителя каршеринга

Движение трамваев в центре Москвы остановилось из-за водителя каршеринга. Он неудачно припарковал прокатный автомобиль. По сути просто бросил его поперек дороги. Это произошло в 3-м Самотечном переулке.

В результате на путях скопилась целая колонна трамваев с пассажирами. Чтобы ликвидировать затор, пришлось вызывать эвакуатор. Сейчас трафик восстановлен.

А вот незадачливому автомобилисту такой поступок, скорее всего, обойдется недешево – по правилам каршеринга ему придется оплатить штраф и все расходы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.