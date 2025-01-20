20 января, 16:15Происшествия
Мужчина, оставивший тело девушки в автомобиле Куценко, хотел проникнуть в офис поблизости
Перед убийством девушки на Кутузовском проспекте преступник пытался проникнуть в офис компании, расположенный на первом этаже. Предположительно, незадолго до преступления, злоумышленник выдавил окно, но внутрь не пошел. Как только сработала сигнализация, мужчина скрылся.
После этого между ним и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого девушка была убита, а ее тело – оставлено в автомобиле актера Гоши Куценко. Машина долгое время стояла открытой на Кутузовском проспекте.
По данным СМИ, жертва – 36-летняя россиянка, прописанная в Тольятти. В последнее время она занималась обучением персонала одного из маркетплейсов.
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