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20 января, 16:15

Происшествия

Мужчина, оставивший тело девушки в автомобиле Куценко, хотел проникнуть в офис поблизости

Мужчина, оставивший тело девушки в автомобиле Куценко, хотел проникнуть в офис поблизости

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Перед убийством девушки на Кутузовском проспекте преступник пытался проникнуть в офис компании, расположенный на первом этаже. Предположительно, незадолго до преступления, злоумышленник выдавил окно, но внутрь не пошел. Как только сработала сигнализация, мужчина скрылся.

После этого между ним и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого девушка была убита, а ее тело – оставлено в автомобиле актера Гоши Куценко. Машина долгое время стояла открытой на Кутузовском проспекте.

По данным СМИ, жертва – 36-летняя россиянка, прописанная в Тольятти. В последнее время она занималась обучением персонала одного из маркетплейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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