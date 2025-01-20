20 января, 15:30Происшествия
Новости регионов: мужчина в Приморье ушел под лед вместе с автомобилем
В Приморском крае водитель решил порыбачить на замерзшем озере, но лед не выдержал веса его иномарки. Машина начала медленно тонуть, а водитель пытался вычерпать воду железной миской, оставаясь в салоне. В итоге мужчина выбрался, но автомобиль спасти не удалось.
В Иркутской области мужчина упал в прорубь во время крещенского купания. Он окунал ребенка, которого придерживал вместе с другим взрослым, затем поскользнулся и оказался в воде прямо в одежде. В итоге все участники инцидента выбрались из проруби без травм.
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