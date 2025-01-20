Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: телефон школьника загорелся во время урока в Смоленской области

Новости регионов: телефон школьника загорелся во время урока в Смоленской области

Новости регионов: в Краснодарском крае откачали 20 тонн мазута

Новости регионов: в Дагестане сгорело здание администрации

В Люберцах ищут нарушителей, устроивших фейерверк рядом с автомобилями

Авария с участием "КамАЗа" и такси произошла на севере Москвы

Новости регионов: танкер "Волгонефть-239" утилизируют на месте после откачки мазута

Два человека пострадали в ДТП около станции метро "Марьина Роща" в Москве

Новости регионов: началась откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" на Кубани

Шесть машин повреждены после ДТП в подмосковном Реутове

Новости регионов: у кормы танкера "Волгонефть-239" собрали больше 15 тонн мазута

Смартфон загорелся у школьника во время урока в Смоленской области. Об этом рассказали в МЧС. Мальчик почувствовал, что устройство перегрелось, и успел отбросить его в сторону. Никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась.

Между тем с танкера, который потерпел крушение в Керченском проливе, откачали первые 20 тонн мазута. Всего на судне находится около 1,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Планируется, что весь мазут откачают в течение четырех суток. Танкер, который стоит на мели, распилят на металлолом. Второе затонувшее судно будут поднимать вместе с грузом. Оно загерметизировано, утечек топлива нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыэкологиявидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика