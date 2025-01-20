Новости регионов: телефон школьника загорелся во время урока в Смоленской области

Смартфон загорелся у школьника во время урока в Смоленской области. Об этом рассказали в МЧС. Мальчик почувствовал, что устройство перегрелось, и успел отбросить его в сторону. Никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась.

Между тем с танкера, который потерпел крушение в Керченском проливе, откачали первые 20 тонн мазута. Всего на судне находится около 1,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Планируется, что весь мазут откачают в течение четырех суток. Танкер, который стоит на мели, распилят на металлолом. Второе затонувшее судно будут поднимать вместе с грузом. Оно загерметизировано, утечек топлива нет.

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