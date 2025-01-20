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20 января, 09:30

Происшествия

Новости регионов: в Краснодарском крае откачали 20 тонн мазута

Новости регионов: в Краснодарском крае откачали 20 тонн мазута

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В Краснодарском крае откачали первые 20 тонн мазута с танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе. Запас топлива на судне составляет почти полторы тысячи тонн, и работы по откачке планируется завершить в течение четырех суток. Для этого используют специальные автоцистерны, подъезжающие к судну по насыпи, которая служит защитным барьером.

В Приморье автомобиль с водителем провалился под лед, но его попытки спасти машину не увенчались успехом. Вода быстро заполнила салон, и водителю пришлось выбраться из машины.

Также в Приморском крае любопытный тигр посетил местных рыбаков на ночной рыбалке. Он подошел к людям довольно близко, но, потеряв интерес, вернулся в лес. Несмотря на это, рыбаки решили уехать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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