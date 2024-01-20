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20 января, 11:15

Происшествия

Экстренная остановка подъемника произошла на горнолыжном комплексе в Яхроме

Экстренная остановка подъемника произошла на горнолыжном комплексе в Яхроме

Несколько автомобилей столкнулись в районе 69-го км МКАД

Три человека пострадали на горнолыжном курорте в Подмосковье

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Возбуждено уголовное дело из-за аварии на горнолыжном подъемнике в Яхроме

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Следователи возбудили уголовное дело после аварии на горнолыжном подъемнике в Подмосковье

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Подмосковная прокуратора проводит проверку после ЧП на горнолыжном комплексе в Яхроме. Там произошла экстренная остановка подъемника, в результате чего несколько лыжников вылетели из кресел. Им понадобилась помощь медиков.

После аварии на горнолыжном подъемнике в Подмосковье, из-за которой пострадали три человека, следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об обстановке на горнолыжном курорте – в эфире телеканала Москва 24.

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