Экстренная остановка подъемника произошла на горнолыжном комплексе в Яхроме

Подмосковная прокуратора проводит проверку после ЧП на горнолыжном комплексе в Яхроме. Там произошла экстренная остановка подъемника, в результате чего несколько лыжников вылетели из кресел. Им понадобилась помощь медиков.

После аварии на горнолыжном подъемнике в Подмосковье, из-за которой пострадали три человека, следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об обстановке на горнолыжном курорте – в эфире телеканала Москва 24.