Сведения с черного ящика появились в деле по катастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьево. Эти данные не фигурировали в деле до этого момента. Об этом сообщили в ТАСС.

Защита пилота Дениса Евдокимова, обвиняемого по делу о крушении лайнера считает, что законность их использования вызывает серьезные сомнения. По мнению защиты, необходимо провести дополнительное расследование.

Авиакатастрофа произошла в мае 2019 года. Самолет SSJ 100, который выполнял рейс Москва – Мурманск, загорелся после аварийного приземления. Командиру экипажа Денису Евдокимову предъявили обвинение в несоблюдении эксплуатации самолета при выполнении посадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.