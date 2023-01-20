Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:45

Происшествия

Саперы Росгвардии уничтожили два крупных оружейных тайника в ЛНР

Саперы Росгвардии уничтожили два крупных оружейных тайника в ЛНР

Пассажиры поврежденного лайнера Astoria Grande останутся в Турции до 21 января

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 14-м км МКАД

Новости часа: президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Пассажиры поврежденного лайнера Astoria Grande вернутся в РФ самолетами

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

"Нам в убежище прилетело": мариупольцы рассказали об обстрелах города

Новости часа: группу инвестиционных консультантов-мошенников задержали в Москве

В Москве задержали мошенников, которые получили 17 млн рублей от своих жертв

Водитель Opel сбила пожилого мужчину на северо-востоке Москвы

Саперы Росгвардии уничтожили два крупных оружейных тайника в ЛНР. При выполнении задач на территории Троицкого района росгвардейцы получили данные о том, что в лесополосе находится подозрительный деревянный щит, прикрытый листвой.

Сначала военные обнаружили первый тайник с оружием. На второй указала разыскная собака. Там были спрятаны осколочно-фугасные снаряды.

Сотрудники Росгвардии уничтожили опасные находки, соблюдая все меры безопасности. Всего из тайников изъяли около 250 единиц оружия и боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиявидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карловрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика