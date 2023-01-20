Саперы Росгвардии уничтожили два крупных оружейных тайника в ЛНР. При выполнении задач на территории Троицкого района росгвардейцы получили данные о том, что в лесополосе находится подозрительный деревянный щит, прикрытый листвой.

Сначала военные обнаружили первый тайник с оружием. На второй указала разыскная собака. Там были спрятаны осколочно-фугасные снаряды.

Сотрудники Росгвардии уничтожили опасные находки, соблюдая все меры безопасности. Всего из тайников изъяли около 250 единиц оружия и боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.