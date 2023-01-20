Пассажиры поврежденного лайнера Astoria Grande вернутся в РФ самолетами

Пассажиры поврежденного лайнера Astoria Grande вернутся в Россию самолетами. Судно останется в Турции для ремонта. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на судовладельца. Уточняется, что российских туристов отправят в Сочи 20 и 21 января.

Круизный лайнер получил повреждения при попытке пришвартоваться во время шторма 18 января. На борту находились 385 российских туристов и 283 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

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