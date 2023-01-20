Новости часа: группу инвестиционных консультантов-мошенников задержали в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Группу инвестиционных консультантов-мошенников задержали в Москве. МВД оценило ущерб в 17 миллионов рублей.

ВСУ возобновили обстрел Донецка после 15 часов перерыва. О новом обстреле сообщили в ТАСС 20 января.

Поезда не будут ходить на участке МЦК между станциями Крымская и Хорошёво 21 января. Об этом рассказали столичные власти.