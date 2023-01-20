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Новости часа: группу инвестиционных консультантов-мошенников задержали в Москве

Новости часа: группу инвестиционных консультантов-мошенников задержали в Москве

В Москве задержали мошенников, которые получили 17 млн рублей от своих жертв

Водитель Opel сбила пожилого мужчину на северо-востоке Москвы

Новости мира: 30 человек задержали во время акции протеста в Париже

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Здание школы и газопровод в Волновахе повреждены при обстреле

ВСУ наносят удары по центру Волновахи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Группу инвестиционных консультантов-мошенников задержали в Москве. МВД оценило ущерб в 17 миллионов рублей.

ВСУ возобновили обстрел Донецка после 15 часов перерыва. О новом обстреле сообщили в ТАСС 20 января.

Поезда не будут ходить на участке МЦК между станциями Крымская и Хорошёво 21 января. Об этом рассказали столичные власти.

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