В Москве задержали мошенников, которые получили 17 млн рублей от своих жертв

В Москве задержали мошенников, которые получили 17 миллионов рублей от своих жертв. Они убеждали людей вложиться в биржевые активы, которых на самом деле не было. Об этом сообщили в МВД.

По данным следствия, мошенники выбирали тех, кто искал работу в Сети. Они предлагали жертвам пройти обучение в офисах по всей столице, чтобы потом зарабатывать на финансовом рынке.

Пока студенты разбирались в материале, периодически мошенники включали громкий сигнал в помещении, который якобы означал, что кто-то из сотрудников компании получил крупный выигрыш на бирже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.