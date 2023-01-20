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Новости мира: 30 человек задержали во время акции протеста в Париже

Новости мира: 30 человек задержали во время акции протеста в Париже

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Порядка 30 человек задержала полиция во время акции протеста в Париже. Демонстранты вышли на улицы, чтобы выступить против новой пенсионной реформы. Всего, по мнению француского профсоюза, собралось почти 400 тысяч человек, по стране же их набралось больше миллиона. Мирное шествие в столице переросло в столкновения между манифестантами и полицейскими. Из толпы полетели камни, бутылки и зажженные фаеры. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Из-за антиправительственных митингов закрыт один из крупнейших аэропортов в Перу. Это авиахаб в городе Куско, который ежегодно принимает тысячи туристов, направляющихся к древнему комплексу Мачу-Пикчу. Волнения в Перу начались в декабре 2022 года после отстранения от власти президента Педро Кастильо. Теперь его сторонники попытались проникнуть в здание аэропорта. Полиция применила слезоточивый газ, сообщается об одном пострадавшем. До этого работу приостановил аэропорт во втором по величине городе страны – Арекипе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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