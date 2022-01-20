В Краснодаре задержан подозреваемый в убийстве тиктокер

Тиктокер Алексей Щетинин задержан в Краснодаре. Об этом сообщили в МВД. Его подозревают в убийстве жителя станицы Ахтанизовской, совершенном в 2020 году, и перестрелке с полицейскими Анапы. Также ему инкриминируют ограбление. В сентябре 2021 года тиктокер вынес из дома 140 тысяч рублей, а в октябре его объявили в розыск.

В декабре кубанское управление МВД объявило денежное вознаграждение за сведения о Щетинине. Сам мужчина не скрывался, а вел активную жизнь в социальных сетях.

Алексей Щетинин прославился благодаря видео в TikTok, которое набрало миллионы просмотров. В интернете он больше известен как любимый зять, к которому теща бежит с огорода пить пиво. В настоящее время Щетинин доставлен на допрос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.