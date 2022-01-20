СК завершил расследование дела против экс-министра Абызова

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и 11 соучастников будут судить за мошенничество, отмывание денег и подкуп. Следственный комитет России завершил расследование дела и готовится передать его в суд. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В пресс-службе ведомства отметили, что на имущество Михаила Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, наложен арест. Эти активы оценивают в сумму свыше 37 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.