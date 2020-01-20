Два человека погибли в аварии с машиной и поездом в Подмосковье

Движение электричек на Казанском направлении МЖД вводят в график после сбоя. Поезда еще следуют с небольшими задержками.

Согласно расписанию на одном из онлайн-сервисов, электричка из Москвы в Голутвин отправилась с трехминутным опозданием. Там же предупреждают о возможных задержках на Рязанском направлении в дневные часы.

Наиболее вероятно опоздание дальних электричек на Москву. На расписание повлияла авария на железнодорожном переезде. На перегоне Фаустово – Бронницы пассажирский поезд протаранил автомобиль. Его водитель и пассажир погибли.

Как отметили в РЖД, почему случилась авария непонятно. Ведь переезд, где случилась авария, оборудован светозвуковой сигнализацией. Да и сам машинист подавал сигналы. Экстренное торможение, увы, от трагедии не уберегло. Расстояние оказалось слишком маленьким. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.