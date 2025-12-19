19 декабря, 10:30Происшествия
На пересечении МКАД и Лермонтовского проспекта сгорел легковой автомобиль
На пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги и Лермонтовского проспекта произошло возгорание легкового автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли расчеты экстренных служб, которые ликвидировали пламя.
Информация о возможных пострадавших не поступала. Возгорание осложнило дорожную обстановку на участке, где начали формироваться заторы. В настоящее время специалисты проводят работу по установлению точных причин происшествия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.