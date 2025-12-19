На пересечении МКАД и Лермонтовского проспекта сгорел легковой автомобиль

На пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги и Лермонтовского проспекта произошло возгорание легкового автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли расчеты экстренных служб, которые ликвидировали пламя.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Возгорание осложнило дорожную обстановку на участке, где начали формироваться заторы. В настоящее время специалисты проводят работу по установлению точных причин происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.