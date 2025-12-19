Форма поиска по сайту

19 декабря, 10:30

Происшествия

На пересечении МКАД и Лермонтовского проспекта сгорел легковой автомобиль

Новости мира: в Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Москве задержан курьер телефонных мошенников

"Московский патруль": полиция задержала преступников, шантажировавших банкира

"Московский патруль": мошенников задержали за кражу оборудования на 43 млн рублей

"Московский патруль": лже-акушерку отправили в СИЗО после смерти новорожденного

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 декабря

Новости мира: протесты фермеров из 27 стран начались в Бельгии

Следователи предъявили обвинение псевдо-акушерке в связи со смертью младенца в Москве

В МИД сообщили, что Россия делает все возможное для вызволения своих граждан из Мьянмы

На пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги и Лермонтовского проспекта произошло возгорание легкового автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли расчеты экстренных служб, которые ликвидировали пламя.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Возгорание осложнило дорожную обстановку на участке, где начали формироваться заторы. В настоящее время специалисты проводят работу по установлению точных причин происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

