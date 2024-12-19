Подозреваемого в теракте на Рязанском проспекте привезли на следственный эксперимент

Кадры с места взрыва на Рязанском проспекте, на которых видны машины правоохранителей и автозак появились в Сети. По данным СМИ, в нем находился подозреваемый в совершении преступления, которого привезли на следственный эксперимент.

Ранее на допросе мужчина рассказал, что следил за погибшим генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым и вел прямую трансляцию теракта в Днепр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.