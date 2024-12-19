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Новости

19 декабря, 11:30

Происшествия

Подозреваемого в теракте на Рязанском проспекте привезли на следственный эксперимент

Подозреваемого в теракте на Рязанском проспекте привезли на следственный эксперимент

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Кадры с места взрыва на Рязанском проспекте, на которых видны машины правоохранителей и автозак появились в Сети. По данным СМИ, в нем находился подозреваемый в совершении преступления, которого привезли на следственный эксперимент.

Ранее на допросе мужчина рассказал, что следил за погибшим генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым и вел прямую трансляцию теракта в Днепр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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