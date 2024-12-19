Новости регионов: еще 1 человек погиб после столкновения поездов в Мурманской области

В Мурманской области в больнице скончался еще один пассажир, серьезно пострадавший при крушении пассажирского и грузового составов. Катастрофа произошла вечером 18 декабря на станции Княжая. От удара три вагона поезда Мурманск – Санкт-Петербург сошли с рельсов. Пострадали по меньшей мере 17 человек. Одна из пассажирок от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

Тем временем в Краснодарском крае водолазы готовятся обследовать танкеры, которые потерпели бедствие в Черном море. Нужно определить, продолжается ли течь нефтепродуктов. Между тем спасатели и волонтеры собрали порядка 100 тонн мазута на побережье. Кроме того, в пункте по спасению птиц в Витязево оказали помощь более 100 пернатым, которых привезли с пляжей Анапы со следами нефти.

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