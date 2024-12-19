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19 декабря, 08:00

Происшествия

Новости мира: посетитель поджог караоке в Ханое

Новости мира: посетитель поджог караоке в Ханое

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Крупный пожар случился в одном из караоке-баров Ханоя в ночь на 19 декабря. Предварительной причиной происшествия стал поджог. На записях с камер видно, как мужчина с ведром подошел к заведению, а через несколько секунд начался пожар. Полиция уже задержала 51-летнего подозреваемого. По одной из версий, он поссорился с персоналом, разлил бензин и поджег его, заблокировав двери.

Между тем в ночь на 19 декабря стадион загорелся в сирийском Алеппо. Прибывшие на место спасатели смогли быстро его потушить. По предварительным данным, причиной ЧП стал поджог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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