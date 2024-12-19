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19 декабря, 07:15

Происшествия

Правоохранительные органы выяснят, легально ли исполнитель теракта находился в Москве

Правоохранительные органы выяснят, легально ли исполнитель теракта находился в Москве

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Предполагаемого исполнителя убийства генерала Кириллова нашли по биллингу

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"Московский патруль": силовики задержали подозреваемого в убийстве Кириллова

Силовики выясняют, легально ли вероятный исполнитель теракта на Рязанском проспекте находился в России. Гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, нашли по биллингу и камерам наблюдения.

На поиски и задержание ушло меньше суток. 29-летнего мужчину взяли в Балашихинском районе Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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