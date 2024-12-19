Правоохранительные органы выяснят, легально ли исполнитель теракта находился в Москве

Силовики выясняют, легально ли вероятный исполнитель теракта на Рязанском проспекте находился в России. Гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, нашли по биллингу и камерам наблюдения.

На поиски и задержание ушло меньше суток. 29-летнего мужчину взяли в Балашихинском районе Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.